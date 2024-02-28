«صندوق مصر السيادي»: مجال الهيدروجين الأخضر أولوية قصوى

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنّ برنامج الهيدروجين الأخضر في مصر، بدأ قبل مؤتمر «COP 27»، بإطلاق حزمة من الاتفاقيات تصل عددها لأكثر من 27 اتفاقية تم توقيعها، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإطارية المُلزمة التي وصل عددها حتى اليوم لأكثر من 10 اتفاقيات.

برنامج الهيدروجين الأخضر في مصر

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، من تقديم الإعلامية شيرين عفت، أن صناعة الهيدروجين الأخضر تعد من الصناعات الناشئة في العالم، لافتا إلى أنها طاقة متجددة يُنتج منها وقود مٌنخفض الكربون «الوقود الأخضر»، بالإضافة إلى منتجات الأسمدة، والأمونيا من خلال استخلاصه عبر عمليات كيميائية من الوقود الأحفوري أو المياه.

خطة مصر في مجال الهيدروجين الأخضر

وتابع، أن مصر لديها خطة واضحة المعالم في هذا المجال، موضحا: «الدولة بتمضي اتفاقية، من ثم دراسة المشروع حتى يتم اعتماد دراسة الجدوى من الجهات المُختصة، وتصل إلى اتفاقية إطارية مُلزمة، بتخصيص الأراضي في المنطقة الصناعية وأراضي في قناة السويس».

وأكد أن دخول مصر في مجال مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، يعتبر أولوية قصوى، مشيرا أن الغرض من هذا الاستثمار هو وفرة الطاقة المتجددة لإنتاج الوقود المتجدد بدلا من استخدام البترول الملوث للبيئة.