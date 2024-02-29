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دراما المتحدة

من الثمانينيات إلى طوفان الأقصى.. أبرز قصص الإنزال الجوي الفلسطينية

كتب:

عمرو حسني
03:29 ص | الخميس 29 فبراير 2024
إنزال جوي أثناء عملية طوفان الأقصى

إنزال جوي أثناء عملية طوفان الأقصى

حرصت صفحة الأرشيف الفلسطيني على إبراز عمليات الإنزال الجوي التي نفذها الفلسطينيون على مدار التاريخ في ظل الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ في مايو 1948 فيما عُرف بـ «النكبة».

النزول عبر طائرات شرعية

وأشارت الصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أنه في يوم 7 مارس في عام 1981، استطاع فدائيون عبر طائرات شراعية تابعة لجبهة التحرير الفلسطينية (فتح) في منطقة الجليل التاريخية، وكانت سرعة الطائرات بين 60 إلى 90 كيلومترا في الساعة، وكانت هناك معارك شديدة في حيفا والجليل، واستشهد في العملية غسان مصطفى الكاخي.

فدائية تقوم بعملية إنزال الجوي

وفي مايو في نفس العام، حققت الفدائية اللبنانية التي كانت ضمن القوة الجوية التابعة لجبهة التحرير الفلسطينية، الملازم أول طيار سعاد بدران (تحرير منصور) عمليات إنزال جوي مع زميلها أحمد عساف وزوجته صدقية كنعان ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية استشهد جميع الأفراد.

ثالث عملية إنزال جوي

أما ثالث عملية إنزال جوي كانت في يوم 25 نوفمبر عام 1987 وكانت في الذكرى الـ 34 لمجزرة «قبية» التي استشهد فيها 67 شهيد، ونفذ عملية الإنزال الشهيدان التونسي ميلاد بن ناجح نومة الشهير بأبوعلي والسري خالد، وكان الإنزال عبر الطائرات الشراعية على قرية قبية غرب مدينة رام الله للثأئر من شهداء المجزرة.

 أحدث عملية إنزال جوي

 وكانت أحدث عملية إنزال جوي في 7 أكتوبر 2023 في عملية «طوفان الأقصى» وهي أكبر عملية للفصائل الفلسطينية، وهبط فيها مظليون من «سرب صقر –سلاح الجو» التابع للفصائل الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة تزامنا مع الهجوم البري والبحري والجوي.

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