حمل السلاح في إسرائيل يتضاعف 76 مرة بسبب طوفان الأقصى

كشف تقرير إسرائيلي حديث عن زيادة الطلب على السلاح في دولة الاحتلال الإسرائيلي 76 مرة، منذ أكتوبر الماضي عند اندلاع الحرب بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

تزايد الطلب على الأسلحة

وذكر موقع «كالكاليست» الاقتصادي الإسرائيلي، أنه في أكتوبر، تم تقديم 193.747 طلبًا لترخيص الأسلحة، ويمثل ذلك زيادة بمقدار 76 ضعفًا عن سبتمبر قبل اندلاع الحرب، عندما تم تقديم 2536 طلبًا فقط، وتكشف بيانات جديدة اضطرت وزارة الأمن الوطني إلى تسليمها إثر طلب حرية المعلومات المقدم من وحركة حرية المعلومات، وتظهر البيانات لأول مرة ارتفاعا تدريجيا، منذ أشهر، في حجم الطلبات المقدمة من مواطنين إسرائيليين للحصول على ترخيص سلاح خاص «أي مسدس» حسب التصنيفات المختلفة.

أقل شهر تم طلب فيه أسلحة

بينما قبل الحرب تم تقديم آلاف الطلبات الفردية شهرياً خلال عام 2023 - أكثرها في فبراير من العام الماضي «5240 طلباً» وأقلها في سبتمبر «2536 طلباً» - الحرب وتغيير الاختبارات بقيادة وزير التربية الوطنية أمن ايتمار بن جابر أدى إلى تدفق المتقدمين للحصول على رخصة السلاح - 193.747 طلبا في شهر أكتوبر نفسه، وفي نوفمبر تم تقديم 69.956 طلبًا آخر وفي ديسمبر 16.634.

إجمالي طلبات الأسلحة

وفي المجمل، في عام 2023 بأكمله، تم تقديم 317.286 طلبًا للحصول على ترخيص أسلحة خاصة. وهذا بالمقارنة مع عام 2022 مع 42170 طلبًا وعام 2021 مع 19407 طلبات.

الذعر يجتاح إسرائيل

وتظهر البيانات في الواقع كيف أن عملية طوفان الأقصى أدت لجنة الأمن القومي في الكنيست إلى سيل من الطلبات لإصدار الترخيص، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاختبارات المتغيرة، وتعكس هذه الأرقام الشعور بالذعر الذي سيطر على الجمهور بعد الفشل الأمني، وحفلة التسلح التي يقدمها بن جفير باستمرار على أنها إنجاز في حملة «إسرائيل تتسلح» - ولكنها في الواقع تنم عن فشل مكتبه في إرضاء الجمهور.

وبحسب المعطيات، فإن أبرز تمييز مقدم في عام 2023 كان الخدمة في قوى الأمن – 158249 طلبا، حيث يمكن ملاحظة قفزة كبيرة بين سبتمبر «1305 طلبات من التمييز» وأكتوبر «95219 طلبا» – 73 مرة.

ما أكثر فئة عمرية طلبت التسلح في إسرائيل؟

وتكشف البيانات أيضًا لأول مرة عن التقسيم العمري لمقدمي طلبات الحصول على تراخيص الأسلحة في عام 2023، والفئة الأكبر هي الفئة العمرية 27-36 عامًا مع 90840 طلبًا، في حين أنه من المثير للاهتمام أيضًا رؤية 17 طلبًا مقدمًا من أشخاص تزيد أعمارهم عن 87 عامًا.

أكثر شهر تم طلب الحصول على أسلحة فيه

وتظهر البيانات أيضًا أن شهر أكتوبر كان أكثر الشهور التي شملت منح الموافقات المشروطة لتراخيص الأسلحة النارية، وكان شرط إصدار الترخيص هو إتمام تدريب قصير المدى كشرط لإصدار ترخيص دائم، وفي أكتوبر، وتم منح 19352 تصريحًا مشروطًا.