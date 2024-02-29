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دراما المتحدة

الرئاسة الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين غرب غزة

كتب:

شريف سليمان
12:04 م | الخميس 29 فبراير 2024
استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين غرب قطاع غزة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

وصرحت الرئاسة الفلسطينية، بأنّ الصمت الدولي إزاء ممارسات الاحتلال يشجع على الاستمرار في جرائمها، مشيرةً إلى أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية كاملة عن سقوط هذا العدد الكبير من المدنيين الأبرياء.

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بقلم شريف سليمان