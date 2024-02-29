الرئاسة الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين غرب غزة

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين غرب قطاع غزة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

وصرحت الرئاسة الفلسطينية، بأنّ الصمت الدولي إزاء ممارسات الاحتلال يشجع على الاستمرار في جرائمها، مشيرةً إلى أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية كاملة عن سقوط هذا العدد الكبير من المدنيين الأبرياء.