منظمة حقوقية: إسرائيل تهجر الفلسطينيين من غزة بسياسة التجويع

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن عمليات القتل الجماعي للمدنيين الجياع، تأتي في وقت تستمر فيه محاولات الاحتلال تفريغ غزة وشمالها من السكان، لافتا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تعميق أزمة التجويع الكارثية لجميع سكان غزة، بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها ومنع وعرقلة إدخال وتوزيع المساعدات.

وأوضح المرصد، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تعميق أزمة التجويع في القطاع بهدف دفع السكان إلى التهجير القسري من مناطقهم، وأن السكان في مدينة غزة وشمالها، تلقوا اتصالات هاتفية من الاحتلال الإسرائيلي، يطالبهم فيها بالنزوح إلى وسط وجنوب القطاع من أجل تفادي الموت جوعا.