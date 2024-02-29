«القاهرة الإخبارية»: ارتباك في الداخل الإسرائيلي بشأن ملف قانون التجنيد (فيديو)

قالت دانة أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس، إنَّ هناك ارتباكا في الداخل الإسرائيلي حول ملف قانون التجنيد، ما تسبب في اندلاع الاحتجاجات في تل أبيب.

ووصفت «أبو شمسية» مشهد الاحتجاجات داخل إسرائيل، قائلة: «مظاهرات تسود شوارع تل أبيب والقدس المحتلة من قبل عائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وقبل قليل استطاعوا إغلاق شوارع رئيسية ليمنعوا المارة والمركبات من الوصول لعاصمة دولة الاحتلال».

وتابعت: «الشوارع الرئيسية التي تربط كل محافظات تل أبيب الكبرى أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، تطالب مجلس الحرب باتخاذ قرار ملزم لاتمام صفقة تبادل الأسرى».