ماذا يحدث في إسرائيل بعد 145 يوما من الحرب على غزة؟

تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي عدة تغييرات واسعة وحراك داخلي مع مرور 145 يومًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني.

خسائر اقتصادية في إسرائيل وضرائب في الطريق

وبحسب الفضائية الـ 12 الإسرائيلية، تخسر دولة الاحتلال 2-3 مليار شيكل سنويًا بسبب عدم فرض ضرائب على دخل شبكات التواصل الاجتماعي، لذا صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على اقتراح عاجل لصياغة سياسة ضريبية على دخل وأرباح شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد في محاولة لتعويض الخسائر الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد الإسرائيلي، حيث ذكرت مجلة «كالكليست» الاقتصادية الإسرائيلية، أن تكلفة الحرب على قطاع غزة وصلت لـ66 مليار دولار أمريكي.

وذكرت الفضائية الـ 12 الإسرائيلية: «لن يتم فرض قيود شاملة على دخول الفلسطينيين من أراضي 48 إلى المسجد الأقصى هلال شهر رمضان ولن يتم فرض قيود فردية».

سحب صلاحيات من وزير إسرائيلي متشدد

وعلى الصعيد الأمني، أشارت إلى أن مجلس الحرب سحب الصلاحيات التي تخص المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي بن غفير المتشدد الذي يدعم فكرة منع إدخال المصلين المسلمين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، فيما تظاهر عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين أما مقر رئاسة الوزراء مطالبين بسرعة الإفراج عن أسراهم.

تضاعف حمل التسليح في البلاد

وعلى مستوى التسليح، تضاعف التسليح في دولة الاحتلال الإسرائيل 76 مرة منذ بداية الحرب بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، حيث تقدم عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين بطلب لإستخراج شهادة حمل سلاح في البلاد وكانت أكبر فئة طلبت حمل السلاح هم الشباب في البلاد وتحديد الفئة العمرية 27-36 عامًا.