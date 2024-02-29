إعلام إسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة قرب حيفا كتب: شريف سليمان 12:43 م | الخميس 29 فبراير 2024 استهداف طائرة مسيرة أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اعتراض طائرة مسيرة قرب حيفا، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الدفاع الروسية» تعلن تدمير 77 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة مصادر أمنية عراقية: طائرة مسيرة تستهدف سيارة تابعة للحشد الشعبي في بغداد «القاهرة الإخبارية»: طائرة مسيرة تقصف سيارة مدنية محملة بالركاب في بغداد «القاهرة الإخبارية»: فصائل فلسطينية تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في غزة «القاهرة الإخبارية»: طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مؤسسة تجارية جنوب لبنان أوكرانيا تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا ليلا «البنتاجون»: تحطم طائرة مسيرة أمريكية قرب قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد طائرة مسيرة حيفا بقلم شريف سليمان