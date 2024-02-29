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دراما المتحدة

إعلام إسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة قرب حيفا

كتب:

شريف سليمان
12:43 م | الخميس 29 فبراير 2024
استهداف طائرة مسيرة

استهداف طائرة مسيرة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اعتراض طائرة مسيرة قرب حيفا، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

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بقلم شريف سليمان