«القاهرة الإخبارية»: دوي انفجارات بمنطقة مزارع شبعا في جنوب لبنان كتب: هانى حسن 12:55 م | الخميس 29 فبراير 2024 جانب من أحداث لبنان أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بسماع دوي انفجارات في منطقة مزارع شبعا المحتلة بجنوب لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يعلن استهداف موقع في مزارع شبعا «حزب الله» يستهدف تجهيزات تجسسية إسرائيلية بموقع رويسات العلم في مزارع شبعا «القاهرة الإخبارية»: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه منطقة مزارع شبعا حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط مزارع شبعا اللبنانية لبنان دوي انفجارات مزارع شبعا القاهرة الإخبارية الاحتلال بقلم هانى حسن