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«القاهرة الإخبارية»: دوي انفجارات بمنطقة مزارع شبعا في جنوب لبنان

كتب:

هانى حسن
12:55 م | الخميس 29 فبراير 2024
جانب من أحداث لبنان

جانب من أحداث لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بسماع دوي انفجارات في منطقة مزارع شبعا المحتلة بجنوب لبنان.

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