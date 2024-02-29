قرار جديد من الحكومة بشأن ضبط أسعار السلع في الأسواق قبل رمضان

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، على استمرار جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية لضبط الأسواق وأسعار السلع، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

ضبط أسعار السلع والتوسع في معارض أهلا رمضان

ولفت رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية التوسع في إقامة المزيد من معارض أهلا رمضان والمنافذ الثابت، وكذا المتحرك منها، بمختلف أنحاء الجمهورية، سعيا لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين من مختلف السلع، وذلك بالكميات والأسعار المناسبة.

التحديات الاقليمية

وشهد الاجتماع استعراض أبرز الاتصالات واللقاءات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع عدد من القادة والزعماء والمسئولين من دول العالم، للتشاور بشأن التحديات الإقليمية، التي تفرض العديد من التداعيات السلبية لاسيما على الصعيد الاقتصادي، وذلك في إطار العمل على إيجاد حلول لتلك التحديات، لضمان أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية للدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإنفاذ المزيد من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، سعيا للتخفيف من حدة التدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية الذي يشهدها القطاع، مع التأكيد المستمر على أهمية تفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.