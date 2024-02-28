رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلا رمضان» الرئيسي في مدينة نصر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معرض «أهلا رمضان» الرئيسي في مدينة نصر.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور بداية من الغد، ويوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، تسهيلا على المواطنين، في شراء مستلزماتهم السلعية بأسعار مخفضة.

ويقام المعرض بمنطقة أرض المعارض بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستمر لمدة أسبوعين وفق ما أعلن وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية.