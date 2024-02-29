الحكومة: أطقم طبية متخصصة لتقديم الدعم الصحي لمصابي غزة

استعرضت وزارة الصحة والسكان، آخر مستجدات تقديم الدعم الصحي لمصابي قطاع غزة، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنّه في سبيل تقديم الدعم الطبي على النحو الأمثل لمصابي قطاع غزة، تم استقبال نحو 1.043 حافلة، بإجمالي 44 ألفا و65 حالة مُصابة، بينها 10 آلاف و730 طفلًا، وجرى تطعيم هؤلاء الأطفال ضد شلل الأطفال، الحصبة، الحصبة الألماني، والنكاف.

وأشارت إلى أنّه يتم توفير أطقم طبية متخصصة في مختلف المجالات؛ لتوفير أفضل استجابة طبية لمصابي القطاع، ومن ذلك تخصصات: الرمد وجراحات العيون، والرعاية المركزة، والأنف والأذن والحنجرة، والتخدير، وجراحات العظام والتجميل والأوعية الدموية والأعصاب وكذا الجراحة العامة، إضافة إلى الدعم النفسي.

في السياق ذاته، أوضحت أنّه يتم استقبال بين 40 إلى 50 مصابًا يوميًا، والحالات التي تم استقبالها تتوزع على نحو 85 مستشفى، وتم إجراء نحو 1562 عملية جراحية للمصابين، إضافة إلى الحالات التي تم إعدادها للسفر إلى الخارج وقد بلغت 1366 حالة.

وأضافت أنّه جرى تحويل نحو 227 حالة أورام من بين المصابين الذين تم استقبالهم، إلى مستشفى 57357 ومستشفى أورام برج العرب.