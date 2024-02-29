«المشاط» تكشف تفاصيل برنامج «سياسات التنمية» مع البنك الدولي: يقوم على 3 محاور

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ملامح برنامج سياسات التنمية الذي تعمل الوزارة على إعداده بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تُنفذها الحكومة المصرية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقالت الوزيرة خلال الاجتماع، إنّ برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي هو أحد برامج الشراكات بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية الدوليين، موضحة أنّ البرنامج يقوم على 3 محاور، الأول تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ويستهدف تمكين القطاع الخاص، ودعم الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، ودعم الإطار العام للتنافسية، وتسهيل حركة التجارة، ودعم العدالة التجارية وخلق بيئة عمل مواتية.

وأشارت الوزيرة إلى أنّه جار استصدار الأُطر القانونية والتشريعات التي سيتم بمقتضاها الوصول إلى هذه المستهدفات وفق برنامج زمني محدد.

وتابعت أنّ المحور الثاني في برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي يأتي تحت عنوان «تعزيز صمود الاقتصاد الكلي»، موضحة أنّ أهداف هذا المحور تتمثل في تحسين حشد الموارد المحلية، وتعزيز تنافسية سوق الدين المحلي، وتعزيز الإدارة المالية العامة، فضلًا عن تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي، والانتهاء من التشريعات التي يمكن من خلالها تحقيق هذه المستهدفات خلال المدة المحددة.

وشرحت الوزيرة المحور الثالث المتعلق بـ«دعم الانتقال الأخضر»، مشيرة إلى أنّ أهداف هذا المحور تُركز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية، وتطوير أسواق الكربون الطوعي، مشيرة إلى أنّ برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي يتضمن قسمًا خاصًا بدعم قطاع المياه والصرف الصحي.