وزيرة البيئة تشارك في الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية في نيروبي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية، والذي عقد على هامش أعمال الدورة السادسة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة حاليا بالعاصمة الكينية نيروبي.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد في كلمتها، عن فخرها بكونها جزء من المجموعة العربية، والجمعية الخاصة بالبيئة، مشيرة إلى أن المفاوضات التي تمت خلال الدورة الحالية، والتي تناولت العديد من الموضوعات البيئية المهمة والملحة.

وأوضحت أن الهدف من وجود الجمعية الخاصة بالبيئة هو دراسة الموضوعات الجديدة، والملحة فى قطاع البيئة، ومنها قضية البلاستيك.

وأشارت إلى أنه مع انطلاق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فقد انطلقت معه مجموعة من الاتفاقيات الدولية البيئية وخاصة اتفاقية ريو، موضحة أنه مع التفاوض الذي يجرى حاليا على عدد من النصوص البيئية المختلفة، مؤكدة أن الموتمر اختبار للتعاون البيئى متعدد الاطراف فيما يخص ازدواجية المعيار والحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية وعلاقتها بالبيئة هي من القضايا الدولية المهمة المدرجة بأجندة مجلس وزراء البيئة العرب، والتي تتضمن موضوعين مهمين، ولابد من طرحهما في هذا المحفل وهما القضية الفلسطينية وعلاقتها بالتدهور البيئي، وتأثيرها على الموارد الطبيعية، وحق الفلسطنين فى الحصول على الاحتياجات الأساسية من الموارد الطبيعية.