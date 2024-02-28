من وحي مسلسل نور والكوكب السعيد.. كيفية تعليم الأطفال الحفاظ على البيئة

تجربة درامية مختلفة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2024، إذ لم تقتصر على المسلسلات الفنية فقط، بل قررت تقديم نوع مميز للأطفال، بإنتاجها مسلسل نور والكوكب السعيد، الذي سيأخذ الصغار في رحلة ممتعة لتعلم كيفية الحفاظ على البيئة وكوكب الأرض.

مسلسل نور والكوكب السعيد سيُعرض على منصة «watch it» في موسم رمضان 2024، ويستعرض كيفية توعية الأطفال بالقضايا المجتمعية المختلفة خاصة البيئية، وعلى رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث والتصحر في إطار اجتماعي ترفيهي شيق.

مسلسل نور والكوكب السعيد

نور جلال أحد مؤسسي مبادرة مستدام للحفاظ على البيئة وإعادة التدوير، عبرت خلال حديثها لـ«الوطن»، عن أهمية المسلسل في إيصال القضايا المختلفة للأطفال بشكل مبسط، مشيرة إلى أنّ «نور والكوكب السعيد» يأتي ضمن الموضوعات الهادفة التي تسلط الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الضوء عليها، وأهمها الحفاظ على البيئة خالية من التلوث، وتنمية مهاراتهم المختلفة.

وشرحت «جلال» مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها مع الأطفال للحفاظ على البيئة، وهو الأمر الذي يهدف إليه المسلسل بتنشئة جيل واع بما يحدث في المجتمع وأن يشارك في إيجاد حلول بطرق مبتكرة، مشيرة إلى ضرورة فعل الآتي:

- تعليم الأطفال أنّ العناية بالبيئة مسؤوليتهم نحو وطنهم.

ممارسة الألعاب التفاعلية

- ممارسة بعض الألعاب التفاعلية معهم للحفاظ على البيئة، مثل زراعة بعض النباتات في المنزل.

- تمثيل مسرحية يكون فيها الطفل الفائز هو من يحافظ على البيئة.

- تعليمهم أولًا تنظيف المنزل، لأنّ الحفاظ على بيئة المعيشة خطوة للحفاظ على البيئة الأكبر.

- تصحيح السلوك الخاطئ للطفل دومًا، ليتعلم دوره الإيجابي في الحفاظ على البيئة.

- مشاهدة الأطفال لمسلسلات الكرتون الهادفة التي تدعم البيئة.