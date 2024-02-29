«التخطيط» jترأس اجتماع لجنة دراسة المشروعات التنموية المقترحة

ترأس وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشؤون الاقتصادية والاستثمار؛ اجتماع لجنة من الخبراء لدراسة المشروعات التنموية المقترحة، والذي ناقش التصورات المبدئية للوصول إلى إطار عام وتحديد توجهات مبدئية لعدد من المشروعات التنموية في محاور مختلفة مثل تنمية الجزر والتنقيب ونقل الغاز.

اجتماع لجنة دراسة المشروعات التنموية المقترحة

حضر اجتماع اللجنة دكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، محمد فهمي مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الاقتصادية، دكتورعبد الخالق عبد الرحمن مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، لواء عبد الباسط السايح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية لاستكشاف وتنمية البترول، مهندس ياسين محمد نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، دكتور فاروق صالح رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، مهندس محمد غطاس رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، دكتور أحمد أبو سريع رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، عبد المقتدر رشدي رئيس الإدارة المركزية للتمويل بوزارة المالية.

وضع خطة زمنية لجدول أعمال اللجنة

وخلال الاجتماع قامت اللجنة بتحديد مهام وآليات العمل ووضع خطة زمنية لجدول الأعمال، وصولا لتقديم تقريرها النهائي في مارس المقبل، كما شارك الحضور بعرض تصوراتهم المبدئية في المحاور السالفة الذكر بالإضافة إلى دراسة مقترح العائد التنموي الاقتصادي والاستثماري المتوقع من المقترح الخاص بتنمية وتطوير واستثمار الجزر النيلية والبحرية والمناطق المحيطة بها، وإمكانية تنفيذها بشراكات محلية وأجنبية، وزيادة القيمة التسويقية لتلك الجزر.

تحديد أهم المشروعات التنموية

واستعرض مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشؤون الاقتصادية والاستثمار جهود وزارة التخطيط في الوصول إلى قرارات مبنية على أساس علمي لدعم عمل اللجنة، مشيرا إلى عقد عدد من اللقاءات الجانبية لتحديد أهم المشروعات التنموية، ورسم خارطة طريق لعمل اللجنة، مؤكدا أن اللجنة تتميز بأنها تجمع عدد من المتخصصين من قطاعات مختلفة لمناقشة المشروعات المقترحة، وعرض وجهات نظر متعددة ومختلفة لتحديد إطار عام لتنفيذ تلك المشروعات.

الاستفادة من التجارب السابقة والعالمية

كما أكد مساعد وزيرة التخطيط، أهمية الاستفادة من التجارب السابقة والعالمية للوصول لأفضل الممارسات، وتعظيم العائد من هذه المقترحات، بما يتماشى مع الثقافة والإمكانيات المصرية.

من جانبه، أشار د. هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية إلى ضرورة توحيد إجراءات التعامل مع الجزر النيلية والبحرية المصرية من أجل تعظيم العائد الاستثماري لها، والاستفادة القصوى منها، مؤكدا ضرورة تحديد صلاحية الجزر للتنمية، ونوع التنمية المناسب لكل جزيرة.

جهود وزارة البترول والثروة المعدنية

فيما استعرض مهندس ياسين محمد، نائب رئيس شركة إيجاس؛ جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتسييل الغاز وتصديره، كما شدد على ضرورة التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.