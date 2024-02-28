تفاصيل جلسة الحوار الاقتصادي حول «بدائل تمويل التنمية» بمشاركة وزيرة التخطيط

لليوم الثالث على التوالي، عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثالثة، تحت عنوان «بدائل تمويل التنمية»، اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها، ومناقشة موقف حركة رؤوس الأموال الساخنة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن مناقشة تطوير بنك الاستثمار القومي، وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ومناقشة سبل تخفيض الفجوة التمويلية.

الحوار الوطني الاقتصادي

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التعاون الدولي والمالية، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، وذلك لإيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.