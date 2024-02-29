أنهت مسيرة بوجبا.. كل ما تريد معرفته عن المنشطات الممنوعة بكرة القدم

في عالم كرة القدم، حيث تسيطر الحماسة والروح الرياضية، يُخيم شبح المنشطات، يُهدد صحة اللاعبين وسمعة اللعبة، بل يعكر صفوف مسيرتهم بالكامل، مثلما حدث مؤخرًا مع الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس، الذي وقع في فخ المنشطات، ليحصل على عقوبة إيقاف تصل إلى 4 سنوات.. فما المنشطات المحظور استخدامها في كرة القدم؟

المنشطات بوابة مظلمة لكنها فخ يستقطب بعض اللاعبين، الذي يستخدمونها دون وعي بمخاطرها الجسدية والنفسية، إلى جانب كونها تهدد مسيرتهم بشكل واضح، لذلك قررت الوكالة العالمية المنشطات «WADA»، على مكافحة تداول المنشطات في جميع الرياضات، بما في ذلك كرة القدم، ولذلك تنشر قائمة سنوية بالمواد المحظورة.

ما المنشطات الممنوعة في كرة القدم؟

بشكل دوري يجرى كشف منشطات عشوائيًا على بعض اللاعبين، وفي حال ثبوت حصولهم على المنشطات، يواجهون عددا من العقوبات، وضمن المنشطات الممنوع تناولها، المنشطات الهرمونية البناءة، مثل «الستيرويدات» التي تُساعد على بناء العضلات وزيادة القوة، إلى جانب المنبهات التي تعتمد على نسبة مرتفعة من الكافيين، ومدرات البول أيضًا مثل «الفوروسيميد»، التي تُساعد على إزالة الماء الزائد من الجسم.

لا شك أن المواد المخدرة، مثل الهيروين والكوكايين، التي تستخدم من أجل تخفيف الآلام أو تغيير الحالة المزاجية، ضمن قائمة الممنوعات على لاعبي كرة القدم.

كيف تُراقب «وادا» تعاطي المنشطات في كرة القدم؟

تُجري الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، اختبارات منتظمة للكشف عن تعاطي المنشطات في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال اختيار لاعبين بشكل عشوائي بعد المباريات، لإجراء الكشف، ويكون من خلال اختبارات الدم، البول واللعاب، من أجل معرفة مصير وجود مواد محظورة في الجسم، والتي تظهر في الأماكن الثلاثة.

ما العقوبات المفروضة حال تعاطي المنشطات؟

تختلف العقوبات المفروضة على من يتعاطى المنشطات اعتمادًا على نوع المادة التي قام بالحصول عليها، ويتحكم في ذلك أيضًا عدد مرات استخدامها، ولعل أبرز العقوبات وأكثرها شيوعًا الإيقاف عن اللعب، ومنع اللاعب من ممارسة أي نشاط رياضي، إلى جانب ذلك الغرامة المالية، وفي بعض الأحيان إلغاء النتائج التي حققها أثناء تعاطيه المنشطات.