ضبط 3 متهمين بالإتجار في المنشطات مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق - مقيم بمحافظة البحيرة) حال استقلاله سيارة نقل «ملكه» بدائرة القسم مُحمل عليها (864 عبوة منشطات مجهولة المصدر).

مصنع لتعبئة وتصنيع المنشطات

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه بمحافظة البحيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأقر بتحصله عليها من (مالك محل عطارة وآخر، لأحدهما معلومات جنائية) تم ضبطهما وتبين اتخاذهما من شقة سكن أحدهما مخزنا ومصنعا لتعبئة وتصنيع المنشطات مجهول المصدر وعُثر بداخل المخزن على (2400 عبوة «منشط» – كميات من مواد التصنيع والتعبئة «مجهولة المصدر»).

أرباح غير مشروعة

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.