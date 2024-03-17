فضل قراءة سورة يوسف.. توجيه أخلاقي واجتماعي وتعليم للحكمة والصبر

قراءة القرآن الكريم من الأعمال المستحبة في كل وقت وحين، سواء في شهر رمضان أو غيره، ولكن يعظم أجر القارئ في شهر رمضان المبارك، ومن السور المحببة إلى قلب المسلمين سورة يوسف، وأوضحت دار الإفتاء فضل قراءة سورة يوسف.

فضل قراءة سورة يوسف

وقالت الإفتاء في فتوى لها تتحدث فيها عن فضل قراءة سورة يوسف، إن قراءة سورة يوسف لها فضل عظيم في الإسلام إذ تعد من السور المميزة في القرآن الكريم، وتحكي قصة النبي يوسف عليه السلام ومحنه التي واجهها وصبره في سبيل الله وتحتوي السورة على عبر ودروس كثيرة يمكن أن يستفيد منها المؤمنون في حياتهم اليومية.

وأضافت خلال حديثها عن فضل قراءة سورة يوسف، أن هذه السورة المباركة لها عديد من الفضائل منها:

- تعليم الحكمة والصبر: تحتوي قصة يوسف على دروس عديدة في الحكمة والصبر والتوكل على الله.

- تعزيز الإيمان والثقة بالله: تبرز قصة يوسف قوة الإيمان والاعتماد على الله في كل الظروف.

- التوجيه الأخلاقي والاجتماعي: توفر السورة نماذج للأخلاق الحميدة والسلوك الصالح الذي ينبغي على المؤمنين أن يتبعوه.

لذا، يُشجع على قراءة سورة يوسف والتأمل في معانيها والاستفادة من الدروس والعبر التي تحملها.

قصة سيدنا يوسف

وأضافت الإفتاء خلال حديثها عن فضل قراءة سورة يوسف، أن سورة يوسف هي سورة في القرآن الكريم تتكون من 111 آية، وتحكي قصة النبي يوسف عليه السلام، وهي يوسف هو ابن يعقوب، وكان يحبه والده يعقوب أكثر من إخوته الآخرين، مما أثار غيرة إخوته وحسدوه. تآمروا عليه وقرروا قتله، لكن أحد الأخوة اقترح أن يطرحوه في بئر ليتخلصوا منه دون قتله.

وتابعت الإفتاء: وجد يوسف نفسه في بئر وحيدة، ولكن بعد ذلك تم إنقاذه من البئر وباعه التجار كخادم. تمتلكه الزوجة الوالي وحاولت أن تغويه، لكنه رفض وبقي مخلصاً لله، ثم تم الاعتراف ببراءة يوسف من التهمة التي وُجهت له، وأثبت الله براءته من التهمة التي وُجهت له، وأصبح يوسف وزيرا في مصر، وجمع الحبوص لفترة طويلة قبل أن يتم الاعتراف به من إخوته.

واستكملت حديثها أنه جاء إخوة يوسف إليه في مصر، لطلب المعونة في زمن الجفاف، وهنا اعترفوا بأخطائهم وتلقوا عفو يوسف، وعاودت العائلة الاندماج والسلام.