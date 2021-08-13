المخرج محمد فاضل: سورة سيدنا يوسف سيناريو متكامل الأركان

قال المخرج محمد فاضل، إن آخر عمل قدمه للدراما المصرية كان في عام 2012، وحمل اسم «ربيع الغضب»، من إنتاج شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، حتى تغيرت التركيبة الإنتاجية، «كان الأول فيه أكثر من جهة إنتاج حكومية وخاصة، وأنا عامل 50 مسلسلا وعملا دراميا نصفهم للقطاع الخاص».

وأضاف «فاضل»، خلال استضافته ببرنامج «رأي عام»، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية «TEN»، أن القطاع الخاص كان به الكثير من التجانس والتعاون بين أفراد العمل، حيث كان يسعي القطاع الخاص لإنتاج أعمال مشتركة مع الإنتاج الحكومي، «قطعا ده نشاط اقتصادي ولكن السلع الدرامية مختلفة، وتتعلق بوعي المواطن، بل هي أكثر الأنواع تأثيرا على وعي المواطن، وربنا سبحانه وتعالى استخدم سيناريو متكامل في سورة سيدنا يوسف، وكان سيناريو متكامل الأركان، والنفس البشرية تحب الحكي».

وأوضح أن الدراما التلفزيونية في فترة الخمسينات والستينات هي أحد الأسباب الرئيسية التي دفعته للعمل في الدراما، حيث إنه وقبل ظهور التلفاز في عام 1960، لم يكن أمام المخرجين سوى الدراما الإذاعية، لافتا إلى أنه ومن الضروري زيادة جرعة البرامج الثقافية في القنوات الفضائية.

وأكد أنه بالنسبة للممثلين من لم يقم بممارسة العمل على المسرح فلم يمارس الدراما سواء كان تأليفا أو تمثيلا أو إخراجا، لافتا إلى أن المخرج الكبير يوسف شاهين لم يدرس سينما خارج مصر، ولكنه درس مسرحا، «من الدراسات الأساسية له فن المسرح، وفيه ناس بيدرسوا مسرح من الأجيال الجديدة، وبياخدوا كورسات خارجية».