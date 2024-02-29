دعما لفلسطين.. زاب ثروت وعزيز مرقة وماهر الملاخ يطرحون فيديو كليب «يا زمان»

طرح نجم الراب زاب ثروت، بمشاركة كل من المطرب عزيز مرقة، والموزع الموسيقى ماهر الملاخ، فيديو كليب لأغنية جديدة، بعنوان «يا زمان»، والذي جرى طرحها الآن على «يوتيوب»، وجميع المنصات الموسيقية.

الأغنية من كلمات زاب ثروت، وعزيز مرقة، وألحان علاء وردي، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن إخراج يارا عياش، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

أغنية «يازمان» تجمع لأول مرة زاب ثروت وعزيز مرقة، حيث تلاقت أفكارهما سويا، بتوجيه رسالة خاصة من خلال أغنية تحكى معاناة دولة فلسطين المحتلة، فعبّر زاب ثروت عن تجسيد الواقع المرير الذي يعيشه سكان قطاع غزة، وعبر عزيز عن الأساليب التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد حقوق الإنسان.

ودارت فكرة التصوير من خلال ظهور الثلاثي زاب ثروت وعزيز مرقة وماهر الملاخ في مؤتمر صحفي يناقشون القضية الفلسطينية في محاولة بائسة لوجود حل لهذه القضية، والتي يحلم بها الكثير بأن تصبح حرة في يوماً ما، وتقول كلمات «يازمان»:

كلمات الأغنية

وين رايح فينا يا زمن

والله احتار شو يكتب عنك هالقلم

يا زمان يا زمان يا زمان

يا زمان يا زمان يا زمان

كل ما يكبر فينا هالأمل

دمعة حسرة بتمحى كل الانكتب

يا زمان يا زمان يا زمان

يا زمان يا زمان يا زمان

بعلمك لعبة بايدك هالبشر

ارمى النرد وين مودى هالقدر

يا زمان يا زمان يا زمان

يا زمان يا زمان يا زمان

‎يا زمان تخلى ام تدفن عيالها تضم

‎اللي باقي من جسدهم تصرخ ليه الظلم

‎والصرخة تلتقي بألف دهشة فى كل ركن

‎يختمها صوت دمار و انفجار عالكل يعم

‎وعم ماسك ايد ولاد أخوه بيطمنهم

‎ودم أخوه على القميص

(حبيبى يا خوي)

‎يشهد يقول أخوي عريس

(في الجنة يابا)

‎وأرواح من كتر ما شافت أرواح زيها بتموت

‎فقدوا الأمل نسيوا الحديث

‎ومين مقاطع ومين قاطع على الأخبار

‎وستي عايزة تخبز بس فين تلاقي النار

‎النار بتيجي بس من صاروخ في بيت منهار

‎من كتر ما قاد حرايق ليل هناك صبح نهار

‎أنهار بلون غروب الشمس

‎وغلابة شروقهم كل يوم أسوأ أكيد من الأمس

‎وناس تموت من الجوع و ناس تاكل لكن جعانة

‎صوت الغنا مسموع أعلى من صوت الإستغاثة

‎أسمر جدع غريب عننا سمع ندانا

‎رفع قضية في محكمة قضاها ناس جبانة

‎مجلس أمان يقولك لأ وألف لأ كمان

‎راجل بيتهته في الكلام بيعلن العدوان

‎زمن عجيب عجايب والكل راضي وراكب

‎والموجة لما تعلى كلنا عايزين نحارب

‎ولما تهدا تقوم وتنده تلاقي كله غايب

‎واقع غريب و دنيا أغرب بألف وش

‎بيسبحوا مش بسم الله ده بسم فين القرش

‎بيتاجروا بينا وبالفتن وبالنفاق والغش

‎هقولك إيه سامحني يابا بإيدي إيه معلش