3 تخصصات.. وفد جامعة الأزهر يبحث مع محافظ مطروح إنشاء فرع جديد

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، وفد جامعة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق مرسى أمين عام الجامعة، وعضوية كل من الدكتور عمرو محمد هلال مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية، ومحمد قاسم الدسوقي مدير عام رعاية الطلاب، وهشام سلامة مقرر مجلس الجامعة، ومحمود عبد الوهاب السيد مسؤول الخطة الاستثمارية، ومريم عبد الله غباشي مسؤول إدارة المشروعات الاستثمارية، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومحمد مصطفى نائب رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح ومحمد الحوفي مدير الأملاك والإدارات المعنية بالمحافظة.

اللغة العربية والشريعة وأصول الدين

وناقش محافظ مطروح مع وفد جامعة الأزهر جهود التعاون لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بمطروح تبدأ العام الدراسي المقبل 2024/ 2025، بكلية البنات بثلاث شعب هي اللغة العربية والشريعة وأصول الدين لتكون نواه لفرع الجامعة على أن يكون مقرها المؤقت مبنى كلية التربية الحالي بمدينة مرسى مطروح، على أن تقوم اللجنة خلال يومي الزيارة بتفقد الموقع المُقترح تخصيصه لإنشاء فرع الجامعة على قطعة أرض بمساحة 15 فداناً بمنطقة شارع على حميدة علم الروم، مع التأكيد على الحاجة لافتتاح فرع لجامعة الأزهر بمطروح والإقبال الكبير لأبناء مطروح على التعليم الأزهري مع إمكانية استقبال طلاب من ليبيا الشقيقة.

مقترح إنشاء مدينة سكنية للطلاب

كما ناقش اللقاء مقترح إنشاء مدينة جامعية سكنية للطلاب، واستراحات أعضاء هيئة التدريس بالتنسيق بين إدارة التخطيط العمراني ومجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة الأملاك، وكذلك مقترح وضع تصور للكليات التي تحتاج إليها المحافظة في التخصصات التعليمية المختلفة، بما يوفر مزيد من الكوادر البشرية لمواكبة جهود التنمية على أرض مطروح.