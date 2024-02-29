الإحصاء: 2.7% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى السودان في 2023

في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر والسودان وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وحرصاً من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر الجهاز بيانا صحفيا، اليوم الخميس، يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة السودان.

وقال البيان إن المؤشرات تؤكد ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السودان لتسجل 979.9 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 954.3 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 386.9 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 505.4 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 23.4 %.

وأضاف البيان أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، بلغ 1.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 6.4 %.

أهم صادرات مصر للسودان في 2023

وكانت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السودان خلال عام2023 هي:

- منتجات مطاحن ( شعير ونشا وحبوب ) بقيمة 260 مليون دولار.

- سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 79 مليون دولار.

3- صابون بقيمة 49 مليون دولار.

4- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 47 مليون دولار.

5- ملابس مستعملة بقيمة 45 مليون دولار.

الواردات من السودان

أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السودان خلال عام 2023 . كانت هي :

1- حيوانات حية بقيمة 164 مليون دولار.

2- قطن بقيمة 115 مليون دولار.

3- حبوب وأثمار زيتية بقيمة 93 مليون دولار.

4- لحوم بقيمة 10 ملايين دولار.

وأشار البيان إلى قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسودان بلغت 13.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 12.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7 %، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر 1.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 2.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.

وسجلت قيمة الاستثمارات السودانية في مصر 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 4 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 45 %.وسجل عدد سكان مصر 106.1 مليون نسمة في فبراير 2024، بينما سجل عدد سكان السودان 49 مليون نسمة لنفس الفترة . وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة السودان طبقاً لتقديرات البعثة 15.300 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 .