هيئة ميناء دمياط تعلن الصادرات والواردات من البضائع العامة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 7 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29 ألفا و564 طنا تشمل: 5236 طن اسمنت معبأ و 1200 طن مولاس و503 أطنان يوريا معبأ و2850 طن كلينكر و2200 طن رمل و2935 طن علف بنجر و13 ألفا و640 طن يوريا و1000 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 72 ألفا و547 طنا تشمل: 11 ألفا و800 طن سكر و 16 ألفا و104 أطنان قمح و14 ألفتا و610 أطنان خردة و1093 طن حديد و3710 أطنان زيت طعام و950 طن مولاس و11 ألفا و629 طن فول صويا و12 ألفا و651 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 243 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 338 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2414 حاوية مكافئة. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65 ألفا و321 طنا.

بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 233 ألفا و510 أطنان، كما غادرت 5 قطارات بحمولة إجمالية 6325 طن قمح، متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وطنطا وكوم أبو راضي وبني سويف والفيوم، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 6047 شاحنة.