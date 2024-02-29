جون بولتون عن الحرب على غزة: لا أحد يحب رؤية قتلى بين الأبرياء من المدنيين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، السفير جون بولتون، إنّ إسرائيل يجب أن تتحمل المسؤولية التي تتحملها جميع الدول أثناء شن الحروب، وفقاً لقوانين الحروب التقليدية، التي تطورت على مرّ القرون الماضية، وذلك خلال حديثه عن إعلان رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اعتزامه شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وأضاف «بولتون»، في حواره مع الإعلامية جيهان منصور، مقدمة برنامج «عين على أمريكا»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس: «المشكلة في غزة هي وجود الكثير من الأنشطة العسكرية داخل الأنفاق تحت القطاع لأميال كثيرة، بدلاً من التنمية الاقتصادية لشعب غزة، الذي يدفع الثمن هو الشعب الفلسطيني، ما يجعل الأمر صعباً جداً على إسرائيل«.

وتابع المسؤول الأمريكي السابق: «من الواضح، أنه لا أحد يحب أن يرى مدنيين أبرياء يُقتلون، لكن هجوم حماس أدى إلى رد فعل إسرائيلي على الهجوم الذي تعرضت له في السابع من أكتوبر».