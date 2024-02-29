كامل العدد + 1 .. دراما اجتماعية بنكهـة كوميدية

عائلة كبيرة، أب وأم و8 أبناء وجدود وأصدقاء، فى حياة يومية تتخللها علاقات متينة ومتشابكة، نجحت فى أن تحظى باهتمام قطاع كبير من المشاهدين فى موسم الدراما الرمضانية الماضى، ومع النجاح الذى حققه المسلسل يرفع صناعه التحدى فى جزء جديد «كامل العدد +1» للمخرج خالد الحلفاوى، من خلال تقديم نظرة مقربة على حياة أسرة مصرية معاصرة وما تواجهه من قضايا وتحديات وأزمات فى خضم الحياة، وإعلاء قيم إنسانية مهمة من خلال إطار كوميدى اجتماعى خفيف. .

فى موسم الدراما الرمضانية 2024، تفسح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المساحة أمام الدراما الاجتماعية من خلال تجارب مختلفة من أبرزها الجزء الثانى من مسلسل «كامل العدد»، الذى يعتبر كبسولة اجتماعية كوميدية فى 15 حلقة.

شريف سلامة «المغامر»

جراح تجميل وحيد بعد وفاة زوجته وسفر أبنائه إلى الخارج برفقة جدتهم، يبحث عن قصة حب جديدة، ولكنه لم يعلم أن الوحدة سوف تتحول بين يوم وليلة إلى منزل يضم 7 أبناء يراعيهم برفقة زوجته الشابة، وذلك قبل أن يستقبلا مولودهما الجديد ويرتفع العدد لـ8 أبناء، يواصل الفنان شريف سلامة تقديم فصل جديد من حياة أحمد مختار التى قدمها فى الجزء الأول من مسلسل «كامل العدد»، ليصبح على أعتاب مغامرات جدية مع العائلة الكبيرة والمولود الحديث فى «كامل العدد +1» فى موسم الدراما الرمضانية 2024.

أداء تمثيلى رصين وملامح وجه معبرة وخبرات فنية طويلة جعلت من الفنان شريف سلامة واحداً من أبرز وجوه الدراما المصرية، حيث يتقلب ببراعة بين الأدوار فلا تشك أن الشاب المستهتر «خالد» فى «حضرة المتهم أبى» هو نفسه رياض غالى فى «ملكة فى المنفى»، أو «نبيل سالم» الذى يقع فى فخ الجاسوسية فى مسلسل «حرب الجواسيس».

على مدار سنوات طويلة نجح شريف سلامة فى وضع بصمة فنية خاصة به بعيداً عن أجواء المنافسة، من خلال سلسلة من المغامرات، حيث تمرد على وضعه فى قالب معين وتنقل بحرفية وذكاء فى أعمال فنية صقلت مسيرته المهنية ما بين الكوميديا فى مسلسل السيت كوم «الباب فى الباب»، أو النكهة الشعبية فى «رمضان كريم»، ودخل إلى غمار الدراما المستنيرة التى تكشف الجماعات الإرهابية وأفكارها فى «الجماعة 2» و«السهام المارقة»، أو الدراما الاجتماعية «فاتن أحمد حربى» التى ألقت الضوء على معاناة السيدات من أجل الحصول على الطلاق من خلال شخصية «سيف الدندراوى» الذى حوَّل حياة زوجته إلى جحيم.

وعلى نقيض «سيف الدندراوى» يرتدى شريف سلامة ملابس الأب والزوج الحنون «أحمد مختار» للعام الثانى على التوالى فى مسلسل «كامل العدد +1»، وهى الشخصية المختلفة تماماً عما قدمه «سلامة» فى مسيرته الفنية وتظل المصداقية وروح المغامرة هى السر وراء النجاح الذى يرسم ملامح طريقه.

`دينا الشربينى.. «المتفردة»

ملامح سمراء جميلة وجسد نحيل مشدود لا يليق بكونها أماً لـ8 أطفال، منهم 5 أبناء من 3 زيجات مختلفة، تواصل الفنانة دينا الشربينى ارتداء ملابس الأم الشابة ليلى تيمور فى الجزء الثانى من مسلسل «كامل العدد +1» استكمالاً للدور الذى قدمته فى موسم الدراما الرمضانية الماضى، وذلك بعد ما نجحت الفنانة التى لم يتجاوز عمرها الـ40 عاماً فى إقناع الجمهور بأنها أُم يقارب عمر أكبر أبنائها نصف عمرها.

تبلغ دينا الشربينى فى موسم الدراما الرمضانية 2024 عامها الـ13 على الساحة الفنية، حيث شهد الماراثون الرمضانى ميلادها الفنى عام 2011، حين قدمت نفسها للجمهور فى شخصية «داليا» التى جسدتها فى مسلسل «المواطن إكس» للمخرج عثمان أبولبن، وتوالت بعدها أعمالها منها «طرف ثالث»، و«حكايات بنات» بأجزائه.

بخطوات ثابتة واثقة تابعت دينا الشربينى مسيرتها الفنية وخرجت من مساحة الأمان الخاصة بها إلى اختيارات فنية أكثر جرأة صنعت منها ممثلة استثنائية بداية من شيرين بنت أحمد ربيع فى مسلسل «موجة حارة»، مروراً بـ«ورد» فى «جراند أوتيل»، حتى «عالية عبده» فى «أفراح القبة»، ولم تقتصر تحديات «دينا» الفنية على الأدوار الصعبة المركبة، ولكنها أيضاً خاضت غمار الكوميديا من خلال مسلسل «خلصانة بشياكة» مع الفنان أحمد مكى.

فى موسم الدراما الرمضانية 2018 قدمت دينا الشربينى نفسها كبطلة منفردة للمرة الأولى فى مسلسل «مليكة»، ومنذ ذلك الوقت أصبحت من أبرز الوجوه التى ينتظرها الجمهور فى الموسم الرمضانى، حيث وسعت قاعدتها الجماهيرية من خلال أعمال منها «زى الشمس»، و«لعبة النسيان»، و«قصر النيل»، بالإضافة إلى مسلسل «المشوار» الذى تقاسمت بطولته مع الفنان محمد رمضان.

كانت دينا الشربينى على موعد مع تجربة يصعب على عدد كبير من النجمات خوضها من خلال مسلسل «كامل العدد»، العام الماضى، حيث قامت الفنانة الشابة بتجسد دور أم لـ4 أطفال فى الجزء الأول من المسلسل تقع فى حب طبيب تجميل أرمل ولديه 3 أبناء، وحين يقرران الزواج تجد نفسها أمام مسئولية 7 أبناء فى مراحل عمرية مختلفة، ومع حالة النجاح التى حققها المسلسل تتحدى «الشربينى» نفسها فى تقديم عمل مميز يضاف إلى مسيرة فنية مليئة بالإنجازات المهنية تليق بممثلة متفردة.