دراما رمضان زمان| عائلة الحاجة متولي.. الدراما الاجتماعية المختلفة

اشتهر الفنان الراحل نور الشريف، بتقديم الأعمال الدرامية التلفزيونية المميزة والتي حققت شهرة كبيرة، وكان الجمهور العربي ينتظر مسلسله التلفزيوني كل عام في شهر رمضان.

ومن أبرز الأعمال التلفزيونية التي قدمها نور الشريف، خلال مسيرته الفنية وحققت نجاحا كبيرا، وكان لها صدى كبيرا لدى الجمهور، مسلسل "عائلة الحاج متولي" لما يتناوله المسلسل من قضية مختلفة في ذلك الوقت وارتباطها بالمجتمع المصري.

تدور أحداث المسلسل حول "متولي" وهو رجل عصامي بدأ حياته من الصفر، كان يعمل لدى تاجر أقمشة يثق به، وبعد وفاة التاجر يتزوج متولي من أرملته وينجب منها وبعد وفاتها، يدير "متولي" التجارة والثروة كلها، حتى ينجح ويصبح من أكبر التجار ورجال الأعمال، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى ليصل بأن يتزوج أربعة في وقت واحد.

عرض مسلسل "عائلة الحاج متولي" في شهر رمضان عام 2001 وكان يتابعه عدد كبير من الجمهور المصري والعربي، بطولة "نور الشريف، فادية عبد الغني، ماجدة زكي، غادة عبد الرازق، إنعام سالوسة"، وكان المسلسل بداية معرفة الجمهور للفنانين "مصطفى شعبان، رانيا يوسف، سمية الخشاب"، والمسلسل قصة وسيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج محمد النقلي.