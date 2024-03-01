193 شهيدا و920 جريحا في 16 جريمة حرب إسرائيلية ضد عائلات غزة خلال 24 ساعة
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30228 شهيدا
كتب:
منى صلاح
01:09 م | الجمعة 01 مارس 2024
الصحة الفلسطينية- ارشيفية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30228 شهيدًا و71377 جريحاً منذ يوم 7 أكتوبر 2023، وفق نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».
أكدت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد عائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 193 شهيدأ و920 جريحاً، على مدار الـ24 ساعة الماضية.