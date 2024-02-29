«الصحة الفلسطينية»: نطالب بتوفير ممر آمن لوصول المساعدات إلى شمال غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تطالب المجتمع الدولي بتوفير ممر إنساني آمن لوصول المساعدات الطبية والوقود ومنع الكارثتين الإنسانية والصحية شمال غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

نطالب الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني

وأضافت الصحة الفلسطينية، «نطالب الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المنظومة الصحية وتوفير احتياجاتها».

وتابعت: «توقف الخدمات الطبية شمال غزة هو حكم بالإعدام على 700 ألف مواطن، وتوقف مولدات مستشفيات شمال غزة يجعلها نقاطا طبية ضعيفة وعاجزة عن توفير الخدمات المنقذة للحياة».