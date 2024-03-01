«البيئة»: انطلاق المرحلة الثانية لمسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا» بمشاركة 20 جامعة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن انطلاق المرحلة الثانية من مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا»، بالتعاون مع شركة سانوفي مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتستهدف تلك المرحلة طلبة الجامعات بعدد 20 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية، ومن المقرر خلالها توزيع 1000 دراجة هوائية على طلاب الجامعات الفائزين بالمسابقة.

تنفيذ أنشطة توعوية

وأوضحت وزيرة البيئة أن البرنامج الزمني للمرحلة الثانية يتضمن تنفيذ عدة أنشطة رياضية تشمل تنفيذ ماراثون جري وماراثون بالدراجات، وتنفيذ أنشطة توعوية حول التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة، وتم تحديد 7 جامعات مستضيفة ومشاركة 20 جامعة مصرية.

مشاركة 6 جامعات من جنوب الصعيد

وانطلقت فعاليات المسابقة من جامعة أسيوط والتي تعد الجامعة المستضيفة، حيث تم تنفيذ مسابقة ماراثون رياضي تحت شعار «صحتنا من صحة كوكبنا» بمشاركة 6 جامعات من جنوب الصعيد وتشمل أسوان والأقصر وسوهاج وجنوب الواي والوادي الجديد.

وشارك بالماراثون 300 متسابق ومتسابقة، وبلغت مسافة الماراثون 3 كيلومترات، ويهدف الماراثون لنشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، وسيتم تسليم الجوائز لأفضل 10 مراكز للطلبة.

تصعيد أفضل 3 مراكز

وتتضمن الأنشطة التوعوية تنفيذ ندوات تثقيفية توعوية ومسابقة عمل فيديو توعوي وأبحاث علمية في مجالات التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة، وسيتم تصعيد أفضل 3 مراكز وتسليم الجوائز لها، وأيضا تنفيذ مسابقة مشروع في مجال ريادة الأعمال على أن تكون المشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء وكذلك ابتكار تكنولوجيا جديدة تكون أنظف وأقدر على إنقاذ الموارد البيئية للحد من التلوث والتدهور البيئي، على أن يتم تصعيد أفضل 3 مشروعات ريادية ويتم تسليم الجوائز لأفضل 3 مراكز للفرق المشاركة.

ومن المقرر تنفيذ الأنشطة خلال جدول زمني محدد بعدد من الجامعات الأخرى وتشمل جامعة السويس وهي الجامعة المستضيفة، على أن تضم جامعات القطاع المشارك «السويس، بورسعيد، العريش، قناة السويس»، وجامعة الفيوم الجامعة المستضيفة، على ان تضم جامعات القطاع المشارك «الفيوم، بني سويف، المنيا»، وجامعة الإسكندرية المستضيفة، وتشمل جامعات القطاع المشارك «الإسكندرية، دمنهور، مطروح».

كما سيتم تنفيذ الأنشطة أيضا في جامعة المنصورة، وتضم «المنصورة، دمياط، طنطا، كفر الشيخ»، بالإضافة إلى جامعة القاهرة وتضم جامعات «القاهرة، عين شمس، حلوان، بنها»، وجامعة المنوفية وتشمل جامعات القطاع المشارك «المنوفية، الزقازيق، كفر الشيخ».

رفع الوعي البيئي لفئات المجتمع

يذكر أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المسابقة خلال عام 2022 على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها، وتم توزيع عدد من الدراجات الهوائية على الفائزين وتم اختيارها بعناية لتعكس الاهتمام بالبيئة وما تسهم به من تقليل للانبعاثات نظراً لأهمية نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام.