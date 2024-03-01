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دراما المتحدة

تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا.. استمر 3 ساعات ونصف

كتب:

شريف سليمان
02:12 م | الجمعة 01 مارس 2024
ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله

ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن مجموعة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا مخيم قلنديا بالجرافات العسكرية، واندلعت مواجهات مع الفلسطينيين، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي بشكل كثيف تجاه المدنيين العزل.

شاب فلسطيني أصيب في مخيم قلنديا

أضافت أنه جرى إطلاق النار بشكل كثيف باتجاه مركبة فلسطينية على مدخل المخيم، وكان بداخلها شابان تمكنا من الفرار، لكن أصيب أحدهما بالرصاص الحي، ونُقل إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت تجاه حاجز قلنديا العسكري بعد إطلاق الشابين الفلسطينيين الألعاب النارية تجاه القوات، بعد اقتحام استمر 3 ساعات ونصف الساعة.

أشارت إلى أن القوات داهمت منزل الشهيد مناصرة وعبثت بمحتويات المنزل، واعتقلت والد الشهيد، وأرسلت طلبات استدعاء لأشقائه، وأغلقت المنزل تمهيدا لهدمه لاحقا.

مداهمة منزل الشهيد مناصرة

أوضحت أن الشهيد مناصرة نفذ عملية أول أمس، قتل فيها مستوطنا إسرائيليا، وكان هناك تخبط في الإعلام الإسرائيلي حول عدد المنفذين 3 أم 1؟ لكن اتضحت الصورة بأن منفذ العملية شخص واحد، وهو تابع لجهاز الضبطية الجمركية والاستخبارات وبعد ذلك أُعلن عن استشهاده.

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