«القاهرة الإخبارية»: إصابة فلسطينيين في اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بإصابة فلسطينيين باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة يطا جنوب الخليل، فيما شنت هجوما بالقصف والغارات على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وطالبت منظمة الصحة العالمية بإخلاء مستشفى الشفاء بعد تحوله لمنطقة موت، معلنة أنها ستقود بعثة إنسانية مشتركة لمستشفى الشفاء في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وسقط 13 شهيدًا في قصف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومن جانبه، كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه استقبل أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الاتحاد الأوروبي وجرى المرور على قطاعات عديدة بالمحافظة وأهمها تفقد المساعدات الموجودة في المخازن التي ستذهب إلى أهالي غزة.