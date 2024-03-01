إسرائيل تغلق أبواب المسجد الأقصى في وجه الفلسطينيين.. صراع في القدس المحتلة

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن المسجد الأقصى المبارك كان عنوان هذا الصراع والعدوان على قطاع غزة، فمنذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة تفرض شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج «جولة المراسلين»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد سن قانون الطوارئ وحالة الحرب داخل إسرائيل أصبحت صلاحيات شرطة الاحتلال موسعة أكثر فأكثر فيما يتعلق بإدخال المصلين إلى المسجد الأقصى.

إجراءات تعسفية في القدس

وأشارت إلى أنه لم يكن هناك نص وقانون واضح بمنع المصلين، ولكن ترك الأمر للتقييمات من قبل شرطة الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنذ اللحظة وحتى اليوم، ومعدل إدخال المصلين إلى المسجد الأقصى من قبل شرطة الاحتلال لا يتجاوز 5 آلاف مصل، وكان متوسط العدد في كل أيام الجمعة يصل إلى 50 ألف مصل.

وأوضحت أن هذه الخطة الإسرائيلية التي تسعى بألا يتجاوز عدد المصلين إلى 5 آلاف، هذه الأعداد محكومة بالإجراءات التعسفية على أرض الواقع، فهناك متاريس حديدية حالت دون وصول المصلين إلى المسجد.