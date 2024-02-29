أبرز قرارات مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن الصلاة في المسجد الأقصى خلال رمضان

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قرار مجلس الحرب الإسرائيلي حول المسجد الأقصى في شهر رمضان المقبل، جاء في وقت مهم في ظل استمرار الحرب ليومها الـ146.

قرارات مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن شهر رمضان

وذكرت (وفا)، في خبر عاجل لها أنه لن تكون إجراءات جارفة/متطرفة بحق المواطنين العرب من الداخل، كما أن الشرطة تحدد عدد المصلين وفق الإعتبارات الأمنية فقط، وستكون القيود الشخصية، فقط وفق المعلومات الاستخبارية، كما كان الوضع في السابق، كما أنه في البداية سيتم السماح بدخول ما بين 50 60 ألف مصل.

سحب القرار من يد الوزير المتطرف

وسحب أمس الخميس، مجلس الحرب الذي يعد أكبر حكومة عددية في تاريخ إسرائيل حيث يصل عدد الوزراء إلى 38 وزيرًا، قرار السماح بإدخال المصلين أو عدم السماح به الذي كان بيد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المنتمي.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة السبت 7 أكتوبر عقب قيام الفصائل الفلسطينية بتنفيذ عملية «طوفان الأقصى» ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي عليها بعملية «السيوف الحديدية» وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 29 ألف و890 شخص أغلبهم من الأطفال والنساء.