رياض المالكي: إسرائيل تريد تحويل قطاع غزة لمكان لا يمكن العيش فيه

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن إسرائيل تريد تحويل قطاع غزة لمكان لا يمكن العيش فيه، فلم يعد هناك حي أو قرية أو مدينة تصلح للعيش.

وأضاف المالكي، خلال المشاركة في منتدى أنطاليا، الذي نُقلت فعالياته قناة «القاهرة الإخبارية»: «إسرائيل عملت على تهجير الغزيين من الشمال إلى الجنوب ومن الوسط إلى الجنوب، ونحو 1.5 مليون فلسطيني كانوا يعيشون في مدينة صغيرة كغزة، الآن بقى فيها 150 ألف فقط ولا يجدون أي إمكانية للحياة».

وتابع: «نتنياهو قرر ضرب مدينة رفح التي هي آخر مكان في جنوب غزة، فهو لا يستمع لأي تحذير من أي جهة في العالم، والآن أصبح 1.5 مليون غزاوي لاجئون في رفح ونتنياهو يهددهم بالقتل ولا يجدون أي مكان للاختباء فيه، وبالتالي فإن الاحتلال ارتكب جريمة تهجير واضحة، بفقد أخلى القطاع من سكانه بشكل كامل».