رياض المالكي بـ«العدل الدولية»: الشعب الفلسطيني يتعرض لتجاهل حقوقه الأساسية

قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إنّ الشعب الفلسطيني يتعرض لتجاهل حقوقه الأساسية، وأن مواثيق الأمم المتحدة تُقرّ بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأضاف «المالكي»، خلال كلمته أمام جلسة محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالنظر لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل تواصل ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، دون اعتبارات لحقوقه، وأن الشعب الفلسطيني لديه الحق في العيش بكرامة، ولديه الحق الشرعي في تقرير مصيره دون تفاوض أو نقاش.

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني: «إسرائيل تواصل اتباع سياسة التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، والحصول على الأراضي بالقوة والفصل العنصري، وتجاهل حق تقرير المصير انتهاكات واضحة للقانون الدولي، وحان الوقت لوضع حدٍ لازدواجية المعايير، التي عانيناها فترة طويلة ويجب تطبيق القانون دون شروط، يجب الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة حتى يعم السلام والأمن بالمنطقة».