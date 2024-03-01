رياض المالكي: رفح الفلسطينية ستشهد مذبحة كبرى إن لم يتوقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنه إذا لم يحدث وقف لإطلاق النار في فلسطين خلال الأسابيع المقبلة، سنكون على موعد مع مذبحة جديدة في مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف المالكي، خلال المشاركة في منتدى أنطاليا، الذي نقلت فعالياته قناة «القاهرة الإخبارية»، ان مدينة رفح الفلسطينية ستشهد خرابا ومذبحة كبرى إن لم يتوقف إطلاق النار خلال أسابيع، متابعا: «أشكر جنوب إفريقيا على جهودها بسبب رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية».

وواصل: «عندما ننظر إلى الجانب الإسرائيلي وأجوبتهم في المرافعة، نراه يتحدث عن أن محكمة العدل الدولية ليس لها صلاحيات ويتحدثون عن أحداث بعيدة عن الواقع الذي قُتل فيه 30 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء».