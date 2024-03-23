دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2024.. اللهم اجبُر خواطرنا فيما هُو آت

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان، لم ترد به صيغة محددة، إذ يسأل المسلم الله عز وجل ما يحتاج إليه، في دعائه مستغلا نفحات الشهر الكريم طمعًا بالإجابة التي طال انتظارها، كما أن المسلمين يحبون قراءة الأدعية المستحبة عن الرسول أو الصحابة، فيرددها الأتقياء وينالون الأجر خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتضاعف الحسنات ويزداد الأجر والثواب والفضل.

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2024

وفيما يتعلق بـ دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان يمكن تريده بأكثر من صيغة من بينها:

ـ إلهي.. إنَّا نُوقِنُ أَنَّ رحمتَك سَبَقَتْ غَضَبَك، وأَنَّ إحسانَكَ فوقَ عَدْلِكَ، ولعَلَّ ما يحدُث بنا هذه الأيام هو من جَرَّاءِ ذُنُوبِنَا، فَعَامِلْنَا برحمتك فيما استجلبنا به غضبَك، وبإحسانك فيما اقتضى عَدْلَك، فإنَّا عبيدُ إحسانٍ وَلَسْنَا عبيدَ امتحان.. بِسِرِّ قَوْلِكَ: (إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ).

- اللهم هون برد الشتاء على من لا ملجأ ولا مأوى لهم اللهم أنزل الدفء والطمأنينة على أهل غزة، وارحم ضعفهم وقلة حيلتهم وأغنهم من فضلك يا رب العالمين.

- اللهم يا رجاء السائلين، يا قرة عين المُوحِّدين، يا ملاذ اللاجئين، يا عون المُستجيرين، احفظ المرابطين في فلسطين، وانصرهم على عدوك، وعدوهم، وتقبل شهداءهم مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وأنزل على قلوبهم وأهليهم برد السكينة.

ـ إلهي.. ارْفَعْ الغِشاوةَ عن أعينِ مَنْ وَحَّدَك، وأزِلْ صَدَأَ قلوبِ مَنْ أحَبَّ نَبِيَّك.. واهْدِ نفوسَ مَنْ غَفَلَ عنكَ بِمَا هَدَيْتَ بِهِ أرْوَاحَ مَنْ عَرَفَك.. فَيُدْرِكَ أهْلُ الغفلةِ أنَّهم كانوا في عذابٍ بِبُعْدِهِم عَنْكَ وبِبُغْضِهِم لِأوْلِيَائِك.. بِحَقِّ قَوْلِكَ: (هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).

ادعية مستحبة في الثالث عشر رمضان 2024

ويمكن أيضًا ترديد دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان بالصيغ التالية:

ـ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

ـ اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلتذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجـر إن شاء الله.

ـ يا رب افتح لنا أبواب الخير في هذا الشهر واغفر لنا ما فات واجبُر خواطرنا فيما هُو آت، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

ـ اللهم إني اسألك الجنة وكل ما يقرب إليها من قول او عمل ، وأعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم اجعلني من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي.