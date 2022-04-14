دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2022.. «اللهُم رمضان يطهّر القلب»

يبحث الكثيرون عن دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2022، فمن أحب الأعمال وأيسرها في رمضان هو الدعاء بما يتمناه الشخص وأن ينال رضا الرحمن الكريم العدنان، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسمى بـ دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2022، إلا أن هناك مجموعة كبيرة من الأدعية المستحبة لك ولأسرتك يمكن الدعاء بها.

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان

ويمكن أن يدعو الشخص بـ دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2022، فيقول: «اللهم اجعلنا من الذين تغيرت أقدارهم للأحسن ولا تصعب علينا أمرا، وارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة، اللهم أفتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك يا مجيب المضطرين اللهم خير الحياة، وخير النجاح وخير العمل، وخير الخاتمة يا الله، ‏يارب اجعل يومنا هذا في رمضان تفريجًا لهمومنا واستجابة لدُعائنا وغفراناً لذنوبنـا».

أدعية مستحبة في رمضان

ومن أدعية الشهر الكريم التي يمكن قولها كـ دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2022: «اللهُم رمضـان مُختلفا، ينتزعنا من غفلـة الحياة والركض ورائـها اللهُم رمضان يطهّر القلب والعقل ولا يُبقي فكرة ولا عادة إلا قومهّا وحسنها، اللهُم همة وعزيّمة دائمة وقوّة في الطـاعة وإخلاص تامٌ لك، اللهم الرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يُريح القلوب، ‏اللهُّم إني أسالك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا ياربنا من الخاسرين في رمضان ، اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم ورحمتهم وأعتقت رقابهم من النار».

وفي دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2022: « يا رب افتح لنا أبواب الخير في هذا الشهر واغفر لنا ما فات واجبُر خواطرنا فيما هُو آت، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، اللهم إني اسألك الجنة وكل ما يقرب إليها من قول او عمل ، وأعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم اجعلني من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي، اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب».