توافد الفنانين على حفل ختام الكاثوليكي للسينما بدورته الـ72

انتهت، منذ قليل، تجهيزات فعاليات حفل ختام مهرجان المركز المصري الكاثوليكي للسينما في دورته الـ72، برئاسة الأب بطرس دانيال، والمقرر أن تنطلق في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وبدأ توافد الفنانين قبل انطلاق حفل الختام، إذ كان أول الحضور الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، داليا مصطفى، الكاتب عبد الرحيم كمال، وهم أعضاء لجنة التحكيم، حيث تم اختيار 6 أفلام للدورة الحالية من بين 43 فيلما تقدموا للمهرجان، إلى جانب الفنانة أنوشكا، المخرج عمر هلال.

وجاءت الأفلام المشاركة بالدورة الحالية على النحو التالى فيلم أنا لحبيبي للمخرج هادي الباجوري، فيلم «أنف وثلاث عيون» للمخرج أمير رمسيس، فيلم «وش في وش» للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم «19 ب» للمخرج أحمد عبدالله السيد، فيلم «بيت الروبي» للمخرج بيتر ميمي، فيلم «ڤوي! ڤوي! ڤوي!» للمخرج عمر هلال.

وشهد حفل الافتتاح حضورا فنيا كبيرا وتكريما لعدد كبير من الفنانين من بينهم طه دسوقي، سامح الصريطي، الإعلامي عمرو الليثى، منى زكى والتى تسلمت جائزتها الفنانة حورية فرغلى، ماجدة زكى، والذي تسلم جائزتها نجلها أحمد كمال أبو رية، جميل برسوم، المايسترو نادر عباسى وآخرين.