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الأب بطرس دانيال: الدورة الـ72 لـ«الكاثوليكي» ترفع شعار «السلام والفضيلة»

كتب:

أميرة عزالدين
تصوير:

عبد الحافظ السيد
07:57 م | الجمعة 23 فبراير 2024
الأب بطرس دانيال

الأب بطرس دانيال

قال الأب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي المصرى للسينما فى دورته الـ72، أن المهرجان دائمًا ما يهتم بتشجيع النوع المميز واللون المضيىء من الأفلام الهادفة، لأنها ضمان لحماية الفن الجميل من الدخلاء، وسلم الارتقاء بالذوق العام، والحافظ على الهوية المصرية الأصيلة.

وأضاف «دانيال»، خلال كلمته بحفل افتتاح المركز الكاثوليكي المصري للسينما، أن الدورة الحالية تقدم أغنية خاصة عن فلسطين، تدعم السلام، والتنديد بكل سبل الحرب فى دول العالم، تحت عنوان «السلام والفضيلة»، لأن الفن لا يزال مرآة الشعوب وقلبها النابض، ولا بد أن يكون الفن ضميرًا للإنسانية.

وتتضمن قائمة المكرمين فى الدورة الـ72 كل من ماجدة زكى، أحمد فؤاد سليم، هالة صدقي، سامح الصريطى، وآخرين إلى جانب جائزة المركز الخاصة والتى تذهب للمخرج شريف عرفة.

وتضم قائمة الجوائز الخاصة كل من جائزة فريد المزاوي وتذهب إلى ناجي سعد، وجايزة الأب يوسف مظلوم، التي يتسلمها الفنان جميل برسوم، بالإضافة لجائزة الإبداع، وهي للفنان عماد رشاد وعبد الرحيم كمال ونادر عباسي وأحمد المرسي.

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