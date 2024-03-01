تفاصيل اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي.. يعقد الثلاثاء المقبل

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عقد اجتماع استثنائي، على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، الثلاثاء المقبل، وذلك بدعوة من المملكة العربية السعودية، الرئيس الحالي للمنظمة، ودولة فلسطين، والأردن، وإيران؛ من أجل بحث عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.

منظمة التعاون الإسلامي تعلن قمة استثنائية لوزراء الخارجية

وكشفت المنظمة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، «وفا»، عن تفاصيل الاجتماع إذ من المقرر أن يسبقه اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين في مقر المنظمة في يوم الاثنين المقبل، من أجل بحث واعتماد مشروعي جدول الأعمال، وبرنامج العمل وتدارس مشروع القرار قبل رفعه إلى مجلس وزراء الخارجية في اليوم التالي.

يذكر أن استضافت المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي، أعمال القمة العربية والإسلامية المشتركة «غير العادية» بتنظيم مشترك من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ما أسفر عنه الخروج بعدة قرارات أهمها القيام بجولة في العواصم العالمية والمنظمات الدولية، للضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي.