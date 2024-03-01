الضفة على خط النار.. مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إنَّ هناك مواجهات مستمرة في الضفة الغربية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، كما هاجم مستوطنون إسرائيليون منازل فلسطينيين بأطراف بلدة «جالود» جنوب شرق نابلس، ورشقوها بالحجارة، لافتة إلى أن مخيمي عقبة جبل وقلنديا بؤرة المواجهات بين قوات الاحتلال وأبناء فلسطين، مؤكدة أن الضفة الغربية على خط النار مع المحتل.

أضافت أنَّ مخيم قلنديا شهد اقتحامات إسرائيلية بتعزيزات كبيرة وجرافات أمس، بجانب مداهمة عدد من المنازل وخاصة الشهيد مناصرة منفذ عملية مستوطنة عيلي التي قُتل فيها مستوطنان.

وتابعت: «متوقع هدم قوات الاحتلال لمنزل الشهيد مناصرة منفذ العملية، خلال الأيام المقبلة، بجانب اعتقالات واسعة لأفراد عائلته واستدعاء أشقائه».