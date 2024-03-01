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دراما المتحدة

العشائر الفلسطينية تشكر مصر على جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

كتب:

عمرو هلال
11:02 م | الجمعة 01 مارس 2024
العشائر الفلسطينية

العشائر الفلسطينية

وجهت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية، الشكر للدولة المصرية على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«إكسترا نيوز».

وشددت العشائر الفلسطينية على أن الدولة المصرية منذ بداية العدوان على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لم تألُ جهدًا في سبيل توفير المساعدات والمواد الطبية والإغاثية بكل الطرق.

وتابعت: «مصر قدمت 80% من المساعدات الموجهة لأهلنا في غزة، وأقامت عددا من المخيمات لإيواء النازحين بالإضافة إلى مستشفيات ميدانية».

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