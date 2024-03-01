العشائر الفلسطينية تشكر مصر على جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

وجهت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية، الشكر للدولة المصرية على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«إكسترا نيوز».

وشددت العشائر الفلسطينية على أن الدولة المصرية منذ بداية العدوان على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لم تألُ جهدًا في سبيل توفير المساعدات والمواد الطبية والإغاثية بكل الطرق.

وتابعت: «مصر قدمت 80% من المساعدات الموجهة لأهلنا في غزة، وأقامت عددا من المخيمات لإيواء النازحين بالإضافة إلى مستشفيات ميدانية».