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العشائر الفلسطينية: نثمن الموقف المصري الرافض للتهجير منذ البداية

كتب:

نرمين عفيفي
05:14 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال المفوض العام للعشائر الفلسطينية في غزة، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، إن مجمع الشفاء مؤسسة مدنية يقدم خدماته الطبية، والاحتلال يمارس الضغط على المواطنين، مؤكدا «نجدد الدعوة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لتفقد مستشفيات غزة لكشف أكاذيب جيش الاحتلال».

وأضاف المفوض العام للعشائر الفلسطينية في غزة أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المجازر في المستشفيات بغزة، شارحا أن قوات الاحتلال يهدف لتهجير أهالي غزة قسريا خارج القطاع.

وتابع المفوض العام للعشائر الفلسطينية في غزة، «نثمن الموقف المصري الرافض من البداية لفكرة التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم».

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