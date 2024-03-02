صحفية بجريدة «الوطن»: ملف النساء في غزة يرتكز على رصد معاناة الفلسطينيين

قالت غادة شعبان، الكاتبة الصحفية بجريدة الوطن، إن ملف قصص النساء غزة ارتكز على ترجمة المعاناة التي يعيشها أهل غزة منذ السابع من أكتوبر، لافتةً إلى أنها ترتكز على أكثر من شق، أولها رصد على أرض الواقع لكل ما يتم مشاهدته في مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفزيون.

قصص النساء في ملف غزة

وأضافت، خلال استضافتها على فضائية «اكسترا لايف»: «نجد النساء في غزة لهن قصص في الملف باختلاف أشكالهن ووظائفهن، منهن من تعرضت للقصف بمنزلها، ومن فقدت ذويها، ومن تعرضت للإصابة نفسها، ومع ذلك لديهن القدرة على الاستمرار في ظل الظروف الصعبة التي يتعرضن لها، رغم الآلام والمخاطر التي يعشن بها».

وأشارت إلى أن هناك من النساء من يوجدن في مستشفيات القطاع رغم الحصار المستمر، يتناسين الآلام لأجل الهدف السامي والمهنة الأساسية التي يعملن بها لعلاج المصابين، لافتةً إلى أن الشعب الفلسطيني أجمع عاش وتربى على الصمود وأن فلسطين أرضهم وقضيتهم التي يعيشون لأجلها.

ضياع أحلام الشباب في غزة

وتابعت: «نجد من ضمن الحالات شابة في سن 25 تخرجت في كلية الأسنان ومن عائلة مرموقة، وعمها حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، الذي تم اعتقاله، بعد قصف منزلها ضاع طموحها واجتهادها على مدار الخمسة وعشرين عاما من حياتها»