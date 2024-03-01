نقابة الصحفيين تدين «مجزرة الطحين» في غزة: وصمة عار على جبين الإنسانية

أدانت نقابة الصحفيين، جريمة الحرب الجديدة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت ما يقارب الألف من المدنيين الجوعى العزل في «مجزرة الطحين»، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني رصاصًا حيًا، وقذائف محرمة دوليًا بشكل مقصود تجاه المدنيين خلال تجمعهم في انتظار وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة «دوار النابلسي» جنوب مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 112 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة 760 آخرين.

محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية

وشددت نقابة الصحفيين على أن "مجزرة الطحين"، التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني ضد "الجوعى" من الشعب الفلسطينى تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وكل مَن لا يتحرك لفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، فضلًا عن أنها تأتي لتكشف حجم التواطؤ الدولي في مواجهة الإجرام الصهيوني، وحرب الإبادة الجماعية، التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولي مطبق، وتخاذل عربي مستمر.

وتدين نقابة الصحفيين استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعمها للكيان الصهيوني، ودعمها لقتل الأطفال والمدنيين العزل، بعد أن منعت مجلس الأمن الدولي من إصدار رد على "مجزرة الطحين"، وذلك في إطار الدعم الأمريكي غير المشروط لمجرمي الحرب إما بالسلاح، وإما بتعطيل القرارات الأممية.

وتابعت: نعيد تأكيدنا على أنه لم يعد من الممكن احتمال المجازر، التي يقوم بها الكيان الصهيوني على مدار الساعة طوال الشهور الماضية، التى راح ضحيتها أكثر من 110 ألف فلسطينى بين شهيد، وجريح، ومفقود معظمهم من الأطفال والنساء.

وتعيد نقابة الصحفيين التأكيد على أنه لم يعد من المقبول استمرار الجلوس في مقاعد المتفرجين إزاء حرب الإبادة والتجويع، التي يمارسها هذا الكيان العنصرى المغتصب ضد شعبنا العربى في فلسطين. كما لم يعد الصمت، وسياسة صم الآذان خيارًا إزاء هذه العمليات الجبانة ضد النساء والأطفال.

فك الحصار المفروض على قطاع غزة

وتشدد النقابة على مطلبها، ومطلب كل صاحب ضمير إنساني بفك الحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات الفورية لإدخال المساعدات الغذائية والطبية.

وتطالب النقابة بالسماح لمَن يرغب من الصحفيين المصريين، والعرب، والصحفيين من كل دول العالم بالدخول لقطاع غزة وممارسة عملهم الصحفي في نقل الحقيقة إلى جوار زملائهم الصحفيين الفلسطينيين.

ودعت نقابة الصحفيين لفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، ووقف حرب التجويع ضده، وتؤكد أن حرمان الأشقاء فى غزة من الإمدادات الغذائية، وتكدسها دون السماح بمرورها يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، لذا فإنها تخاطب ضمير العالم علّه يستيقظ من سباته العميق، الذي دام 5 أشهر للتحرك بكل السبل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.