الحكم بسجن جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب بيتزا.. ما القصة؟

حكمت سلطات الاحتلال على جنديين بالسجن لمدة 30 يومًا في السجن العسكري بعد القبض عليهما أثناء تسخين «بيتزا» في مطبخ عسكري يوم السبت، وفقًا لتقرير قناة «كان» أمس الجمعة.

جندي ضبط زملاءه أثناء تسخين البيتزا في المطبخ يوم السبت

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» فإن جنديا ثالثا ضبط زميليه داخل المطبخ ورآهما يرتكبان الفعل الذي يعد مجرما لدى سلطات الاحتلال.

وتم استدعاء الجنديين للمحاكمة، حيث أنكرا في البداية التهم الموجهة إليهما، لكنهما اعترفا فيما بعد وحُكم عليهما بالسجن لمدة 30 يومًا.

محاكمة الجنديين والحكم عليهما بالسجن 30 يومًا

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على ذلك: «تمت محاكمة الجندينن بإجراءات تأديبية من نائب قائد الوحدة في ضوء انتهاك التعليمات المعطاة لتشغيل المطبخ يوم السبت وحقيقة أنهما قدما تقريرا كاذبا لقادتهما وتم استجوابهما في هذا الشأن» معتبرًا أن هذا الحادث يتعارض مع قيم جيش الاحتلال الإسرائيلي وما هو متوقع من أولئك الذين يخدمون فيه، على حسب زعمه.