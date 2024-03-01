الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال الضابط المسؤول عن حراسة يحيى السنوار

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال المسؤول عن أمن وحراسة يحيى السنوار، أحد قادة الفصائل الفلسطينية، منذ عدة أشهر.

القوات الإسرائيلية اعتقلت مسؤول أمن السنوار

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية، عن شبكة «كان» الإخبارية، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت المسؤول المكلف بتنظيم أمن رؤساء المكتب السياسي للفصائل الفلسطينية، بما في ذلك يحيى السنوار.

وزعمت قوات الاحتلال أن المسؤول المعتقل للقوات الإسرائيلية قدم معلومات استخباراتية قيمة عن قادة الفصائل في غزة، إضافة إلى معلومات حول الأيام التي سبقت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، والأيام الأولى للحرب.

التحدي الرئيسي في القبض على السنوار

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد نقلت عن مسؤولين استخباراتيين وأمنيين إسرائيليين وأمريكيين وغربيين أن يحيى السنوار لا يزال مختبئا في الأنفاق تحت خان يونس، ولم ينتقل إلى رفح أو يهرب إلى أي مكان، معتبرين أن التحدي الرئيسي في القبض على السنوار أو تصفيته سيكون محاولة القيام بذلك دون قتل أو إصابة المحتجزين القريبين، وذكر مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة أن الأمر لا يتعلق بتحديد مكانه، بل يتعلق بالقيام بشيء ما دون تعريض الرهائن للخطر.